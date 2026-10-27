S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar Tree-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Dollar Tree-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 104.49 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar Tree-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 95.703 Dollar Tree-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’955.21 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 26.10.2026 auf 124.92 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.55 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 23.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch