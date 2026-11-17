Am 17.11.2023 wurde das Dollar Tree-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 115.00 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar Tree-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86.957 Dollar Tree-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (138.70 USD), wäre die Investition nun 12’060.43 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20.60 Prozent gleich.

Der Dollar Tree-Wert an der Börse wurde auf 25.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch