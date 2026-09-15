Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar General von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dollar General-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 216.97 USD. Bei einem Dollar General-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.461 Dollar General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar General-Aktie auf 129.17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 40.47 Prozent eingebüsst.
Der Marktwert von Dollar General betrug jüngst 27.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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