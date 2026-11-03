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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar General-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Dollar General-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 119.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.386 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1’138.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 13.87 Prozent gestiegen.
Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dollar General Corporation
Analysen zu Dollar General Corporation
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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