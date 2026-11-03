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Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059

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Performance im Blick 03.11.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar General-Investment verdienen können.

Dollar General Corporation
112.76 CHF 4.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die Dollar General-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 119.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.386 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1’138.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 13.87 Prozent gestiegen.

Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’590.44 19.66 SBBI5U
Short 15’930.55 13.65 SZB73U
Short 16’544.70 8.65 S8BMRU
SMI-Kurs: 15’022.85 04.11.2026 17:31:16
Long 14’383.38 19.92 S6W4BU
Long 14’068.56 13.97 SIB29U
Long 13’448.96 8.83 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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