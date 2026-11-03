S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde die Dollar General-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Dollar General-Anteile bei 119.24 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8.386 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 1’138.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135.78 USD belief. Damit wäre die Investition um 13.87 Prozent gestiegen.

Dollar General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch