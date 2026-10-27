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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie Investoren gebracht.
Am 27.10.2025 wurde das Dollar General-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar General-Anteile betrug an diesem Tag 102.77 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Dollar General-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.973 Dollar General-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 124.96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24.96 Prozent gesteigert.
Der Dollar General-Wert an der Börse wurde auf 28.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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