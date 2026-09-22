Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dollar General-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dollar General-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Dollar General-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Dollar General-Papier bei 71.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.910 Dollar General-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’695.79 USD, da sich der Wert einer Dollar General-Aktie am 21.09.2026 auf 121.91 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69.58 Prozent.
Der Börsenwert von Dollar General belief sich jüngst auf 26.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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