S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag 100.46 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99.542 Digital Realty Trust-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 18’752.74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188.39 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 18’752.74 USD, was einer positiven Performance von 87.53 Prozent entspricht.

Digital Realty Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch