Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digital Realty Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Digital Realty Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Digital Realty Trust-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Digital Realty Trust-Anteile an diesem Tag 175.04 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.571 Digital Realty Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 179.14 USD gerechnet, wäre die Investition nun 102.34 USD wert. Mit einer Performance von +2.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Digital Realty Trust jüngst 70.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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