S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Digital Realty Trust-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 171.56 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5.829 Digital Realty Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 180.16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’050.13 USD wert. Damit wäre die Investition 5.01 Prozent mehr wert.

Digital Realty Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 66.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch