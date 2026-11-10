S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Digital Realty Trust-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 169.21 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hat, hat nun 59.098 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 180.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’643.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.44 Prozent gesteigert.

Digital Realty Trust wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch