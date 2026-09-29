Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 29.09.2021 wurde das Digital Realty Trust-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag 146.76 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hat, hat nun 68.138 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’072.77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 20.73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 66.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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