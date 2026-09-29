Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’931 -0.1%  SPI 19’753 0.0%  Dow 51’301 -0.4%  DAX 25’514 0.6%  Euro 0.9460 0.0%  EStoxx50 6’347 0.7%  Gold 4’169 1.3%  Bitcoin 69’925 0.7%  Dollar 0.8338 0.2%  Öl 104.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
BEKB-Aktie tiefer: Moody's hebt mehrere Kreditratings an
Suche...

Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Digital Realty Trust-Investition? 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Digital Realty Trust
147.80 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Am 29.09.2021 wurde das Digital Realty Trust-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag 146.76 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hat, hat nun 68.138 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 177.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’072.77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 20.73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 66.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten