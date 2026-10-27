S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Digital Realty Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 156.89 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.637 Digital Realty Trust-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 111.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 174.53 USD belief. Mit einer Performance von +11.24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Digital Realty Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch