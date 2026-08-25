S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 125.95 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hat, hat nun 0.794 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 188.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149.70 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 149.70 USD entspricht einer Performance von +49.70 Prozent.

Digital Realty Trust erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch