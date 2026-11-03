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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Digital Realty Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Digital Realty Trust-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Digital Realty Trust-Anteile bei 88.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digital Realty Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.274 Digital Realty Trust-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 175.95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’983.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 98.37 Prozent vermehrt.
Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 68.33 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Digital Realty Trust Inc.
Analysen zu Digital Realty Trust Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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