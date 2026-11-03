S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Digital Realty Trust-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Digital Realty Trust-Anteile bei 88.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digital Realty Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11.274 Digital Realty Trust-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 175.95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’983.65 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 98.37 Prozent vermehrt.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 68.33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch