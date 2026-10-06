Digital Realty Trust Aktie 1923171 / US2538681030
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Digital Realty Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Digital Realty Trust-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Digital Realty Trust-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.099 Digital Realty Trust-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 179.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 197.68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 97.68 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich jüngst auf 66.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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