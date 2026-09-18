S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diamondback Energy von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Diamondback Energy-Anteile letztlich bei 82.62 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Diamondback Energy-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.104 Diamondback Energy-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’383.68 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Papiers am 17.09.2026 auf 196.94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 138.37 Prozent.

Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 54.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch