Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Diamondback Energy-Einstieg?
|
16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Diamondback Energy-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Diamondback Energy-Aktie letztlich bei 108.28 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 92.353 Diamondback Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 195.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’064.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.64 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 55.44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diamondback Energy Inc
|
16.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Schwacher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Diamondback Energy Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.