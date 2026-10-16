S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diamondback Energy-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Diamondback Energy-Aktie letztlich bei 108.28 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 92.353 Diamondback Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers auf 195.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’064.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.64 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 55.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch