Diamondback Energy Aktie 19732000 / US25278X1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Diamondback Energy-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Diamondback Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 96.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.381 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie auf 200.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’081.59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +108.16 Prozent.
Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 55.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diamondback Energy Inc
|
28.08.26
|S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Start (finanzen.ch)