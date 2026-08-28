S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diamondback Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Diamondback Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 96.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.381 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie auf 200.52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’081.59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +108.16 Prozent.

Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 55.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch