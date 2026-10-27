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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Devon Energy gewesen.
Devon Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.93 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 303.674 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Devon Energy-Anteile wären am 26.10.2026 15’681.75 USD wert, da der Schlussstand 51.64 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56.82 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Devon Energy zuletzt 56.73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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