S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Devon Energy-Papier statt. Zum Handelsende stand das Devon Energy-Papier an diesem Tag bei 52.66 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Devon Energy-Aktie investierten, hätten nun 18.990 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 48.06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 912.65 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 912.65 USD entspricht einer negativen Performance von 8.74 Prozent.

Zuletzt verbuchte Devon Energy einen Börsenwert von 52.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch