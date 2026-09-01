S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Devon Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 36.10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Devon Energy-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.770 Devon Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Devon Energy-Aktie auf 48.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134.38 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.38 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Devon Energy belief sich zuletzt auf 52.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch