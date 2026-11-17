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|Rentable Devon Energy-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Devon Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Devon Energy-Aktie Investoren gebracht.
Devon Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42.87 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hat, hat nun 233.263 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’326.57 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 16.11.2026 auf 44.27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.27 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Devon Energy bezifferte sich zuletzt auf 53.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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