S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Devon Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Devon Energy-Aktie bei 43.70 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Devon Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 228.833 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 10’979.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.98 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 9.79 Prozent.

Jüngst verzeichnete Devon Energy eine Marktkapitalisierung von 52.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch