S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Die Devon Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Devon Energy-Anteile bei 41.88 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.388 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 113.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.63 Prozent vermehrt.

Alle Devon Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch