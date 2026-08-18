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Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036

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Performance unter der Lupe 18.08.2026 16:02:29

S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Devon Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Devon Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Devon Energy
39.14 CHF 4.25%
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Vor 5 Jahren wurde die Devon Energy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26.14 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Devon Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.256 Devon Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 1’819.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.57 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 81.98 Prozent.

Devon Energy wurde am Markt mit 50.48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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