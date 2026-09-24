S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delta Air Lines-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Delta Air Lines-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 37.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 265.463 Delta Air Lines-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’701.62 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 23.09.2026 auf 81.75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117.02 Prozent vermehrt.

Delta Air Lines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch