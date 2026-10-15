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Lohnende Delta Air Lines-Investition? 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Delta Air Lines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Delta Air Lines
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Vor 1 Jahr wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 61.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 162.075 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’423.01 USD, da sich der Wert eines Delta Air Lines-Papiers am 14.10.2026 auf 76.65 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 24.23 Prozent.

Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 52.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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