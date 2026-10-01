Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Delta Air Lines-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Delta Air Lines-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Delta Air Lines-Aktie bei 45.38 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.204 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Delta Air Lines-Papiers auf 83.46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 183.91 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 183.91 USD, was einer positiven Performance von 83.91 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich zuletzt auf 55.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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