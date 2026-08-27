S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Delta Air Lines-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 41.70 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 23.981 Delta Air Lines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (83.08 USD), wäre das Investment nun 1’992.33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 99.23 Prozent.

Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 54.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch