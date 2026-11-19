Die Delta Air Lines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Delta Air Lines-Papier bei 36.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.732 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 84.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’353.85 USD wert. Mit einer Performance von +135.39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 55.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch