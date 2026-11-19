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|Delta Air Lines-Performance im Blick
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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Delta Air Lines-Aktie Investoren gebracht.
Die Delta Air Lines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Delta Air Lines-Papier bei 36.06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27.732 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 84.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’353.85 USD wert. Mit einer Performance von +135.39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 55.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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