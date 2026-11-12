S&P 500-Wert Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delta Air Lines-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Delta Air Lines-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Delta Air Lines-Anteile bei 60.48 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.653 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 91.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.99 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 50.99 Prozent.

Delta Air Lines wurde am Markt mit 60.63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch