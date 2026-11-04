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|Profitable Dell Technologies-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 54.57 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183.251 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74’839.66 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 03.11.2026 auf 408.40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 648.40 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 249.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Dell Technologies am 04.11.2026
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