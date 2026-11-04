S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 54.57 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183.251 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74’839.66 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 03.11.2026 auf 408.40 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 648.40 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 249.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch