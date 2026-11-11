|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dell Technologies-Anlage
|
11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dell Technologies-Anteile an diesem Tag 13.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.297 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’439.91 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 10.11.2026 auf 334.38 USD belief. Damit wäre die Investition 2’339.91 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 218.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
11.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies verteuert sich am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Dell Technologies Aktie News: Dell Technologies springt am Mittwochnachmittag hoch (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu Dell Technologies
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Dell Technologies am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.