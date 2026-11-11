S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dell Technologies-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dell Technologies-Anteile an diesem Tag 13.70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.297 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’439.91 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 10.11.2026 auf 334.38 USD belief. Damit wäre die Investition 2’339.91 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 218.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch