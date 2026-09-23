S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Die Dell Technologies-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dell Technologies-Papier an diesem Tag 134.34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 74.438 Dell Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 40’860.50 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Papiers am 22.09.2026 auf 548.92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +308.61 Prozent.

Am Markt war Dell Technologies jüngst 364.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch