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Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025

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Lukrativer Dell Technologies-Einstieg? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Dell Technologies
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Vor 10 Jahren wurde die Dell Technologies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dell Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 13.17 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 759.185 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 434’610.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 572.47 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4’246.11 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Dell Technologies betrug jüngst 363.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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