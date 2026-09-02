Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Dell Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Dell Technologies-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Dell Technologies-Anteile bei 68.19 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 146.649 Dell Technologies-Anteilen. Die gehaltenen Dell Technologies-Anteile wären am 01.09.2026 62’325.85 USD wert, da der Schlussstand 425.00 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +523.26 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Dell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 296.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Dell Technologies am 02.09.2026
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