Deere Aktie 924235 / US2441991054
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deere von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deere gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Deere-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 86.34 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Deere-Aktie investierten, hätten nun 115.821 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.10.2026 73’269.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 632.61 USD belief. Das entspricht einem Plus von 632.70 Prozent.
Der Deere-Wert an der Börse wurde auf 167.57 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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