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Deere Aktie 924235 / US2441991054

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Performance unter der Lupe 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deere-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deere-Aktie Investoren gebracht.

Deere
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Am 29.09.2023 wurde das Deere-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Deere-Aktie bei 377.38 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Deere-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.265 Deere-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 689.59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 182.73 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 182.73 USD entspricht einer Performance von +82.73 Prozent.

Der Börsenwert von Deere belief sich jüngst auf 185.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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