S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deere-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 386.08 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25.901 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’781.19 USD, da sich der Wert einer Deere-Aktie am 10.08.2026 auf 609.28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 57.81 Prozent.

Insgesamt war Deere zuletzt 167.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch