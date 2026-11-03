|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Deere-Einstieg?
|
03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Deere-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Deere-Papier statt. Der Schlusskurs der Deere-Aktie betrug an diesem Tag 343.05 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.150 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Deere-Aktie auf 667.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’460.72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.61 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Deere eine Börsenbewertung in Höhe von 182.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
Analysen zu Deere & Co. (John Deere)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deere am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.