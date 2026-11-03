S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Deere-Papier statt. Der Schlusskurs der Deere-Aktie betrug an diesem Tag 343.05 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29.150 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Deere-Aktie auf 667.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’460.72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.61 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Deere eine Börsenbewertung in Höhe von 182.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch