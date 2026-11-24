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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 24.11.2023 wurde die Deere-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Deere-Anteile bei 370.19 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Deere-Aktie investiert hat, hat nun 27.013 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17’100.14 USD, da sich der Wert eines Deere-Papiers am 23.11.2026 auf 633.03 USD belief. Damit wäre die Investition 71.00 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Deere belief sich jüngst auf 165.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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