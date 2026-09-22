Deere Aktie 924235 / US2441991054
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Deere-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 22.09.2025 wurde das Deere-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Deere-Anteile an diesem Tag bei 469.03 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Deere-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.321 Deere-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’598.85 USD, da sich der Wert eines Deere-Papiers am 21.09.2026 auf 684.73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.99 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 184.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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