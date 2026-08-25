S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Die Deere-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 487.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.050 Deere-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 648.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’329.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.95 Prozent angewachsen.

Deere wurde jüngst mit einem Börsenwert von 175.08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch