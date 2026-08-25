Deere Aktie 924235 / US2441991054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Deere-Investition
|
25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Deere-Investment verdienen können.
Die Deere-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 487.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.050 Deere-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 648.64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’329.45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32.95 Prozent angewachsen.
Deere wurde jüngst mit einem Börsenwert von 175.08 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
|
16:02
|S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deere-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Ausblick: Deere legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Deere-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deere von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deere von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Deere & Co. (John Deere)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.