DaVita Aktie 1139087 / US23918K1088
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen DaVita-Einstiegs gewesen.
Das DaVita-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 123.99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DaVita-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.807 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 144.57 USD, da sich der Wert eines DaVita-Papiers am 09.10.2026 auf 179.25 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.57 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte DaVita einen Börsenwert von 11.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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