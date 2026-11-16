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|Lohnendes DaVita-Investment?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DaVita-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DaVita-Aktien verdienen können.
Das DaVita-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die DaVita-Aktie bei 94.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105.563 DaVita-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DaVita-Aktie auf 174.56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’427.11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 84.27 Prozent.
Zuletzt verbuchte DaVita einen Börsenwert von 10.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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