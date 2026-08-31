S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die DaVita-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 130.77 USD. Bei einem DaVita-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.765 DaVita-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 180.68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.17 Prozent.

Der Börsenwert von DaVita belief sich zuletzt auf 11.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch