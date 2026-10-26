S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das DaVita-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das DaVita-Papier an diesem Tag 112.11 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das DaVita-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89.198 DaVita-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 183.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’380.34 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 63.80 Prozent gesteigert.

Der DaVita-Wert an der Börse wurde auf 11.69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch