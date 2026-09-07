S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die DaVita-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DaVita-Papier bei 64.33 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die DaVita-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15.545 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’860.10 USD, da sich der Wert eines DaVita-Anteils am 04.09.2026 auf 183.99 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 186.01 Prozent angewachsen.

DaVita markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch