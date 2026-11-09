S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.11.2025 wurden DaVita-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DaVita-Anteile letztlich bei 123.69 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DaVita-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.085 DaVita-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 191.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’547.01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 54.70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DaVita belief sich zuletzt auf 12.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch