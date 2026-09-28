S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 28.09.2021 wurden DaVita-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DaVita-Papier bei 121.43 USD. Bei einem DaVita-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.235 DaVita-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 178.47 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’469.74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46.97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DaVita eine Börsenbewertung in Höhe von 11.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch